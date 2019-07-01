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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду потренировался со спринтером (видео)

Криштиану уже готовится к сезону.

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Источник: Reuters

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду взял уроки бега у португальского спринтера Франсиса Обиквелы.

34-летний Роналду в прошлом сезоне не вошел в топ-5 самых быстрых игроков Лиги чемпионов. Несмотря на то, что предсезонка с «Ювентусом» еще не началась, португалец уже работает над своей скоростью.

«Потренировался с моим другом, это был отличный опыт», — подписал видео в инстаграме Криштиану.

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Обиквела известен как один из самых быстрых европейских спринтеров. На Олимпиаде-2004 он пробежал 100 метров за 9,86 секунды — этот рекорд Европы до сих пор не побит.

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Андрей Санталов

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