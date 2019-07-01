Роналду потренировался со спринтером (видео)

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду взял уроки бега у португальского спринтера Франсиса Обиквелы.



34-летний Роналду в прошлом сезоне не вошел в топ-5 самых быстрых игроков Лиги чемпионов. Несмотря на то, что предсезонка с «Ювентусом» еще не началась, португалец уже работает над своей скоростью.



«Потренировался с моим другом, это был отличный опыт», — подписал видео в инстаграме Криштиану.