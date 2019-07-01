Роналду потренировался со спринтером (видео)
Криштиану уже готовится к сезону.
Криштиану уже готовится к сезону.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду взял уроки бега у португальского спринтера Франсиса Обиквелы.
34-летний Роналду в прошлом сезоне не вошел в топ-5 самых быстрых игроков Лиги чемпионов. Несмотря на то, что предсезонка с «Ювентусом» еще не началась, португалец уже работает над своей скоростью.
«Потренировался с моим другом, это был отличный опыт», — подписал видео в инстаграме Криштиану.
Обиквела известен как один из самых быстрых европейских спринтеров. На Олимпиаде-2004 он пробежал 100 метров за 9,86 секунды — этот рекорд Европы до сих пор не побит.
Андрей Санталов