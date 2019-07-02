Зинченко проводит отпуск мечты (фото)

У Александра Зинченко, похоже, лучший год в жизни. После второй победы подряд в АПЛ 22-летний защитник подписал новый контракт с «Ман Сити» и уехал отдыхать в Америку.



В США Зинченко отправился не один, а со своей новой девушкой — журналисткой Владой Щегловой. Пара полетала над Гранд Каньоном, заскочила в Лас-Вегас, после чего вернулась в Калифорнию.



Яркие фото насыщенного отпуска — из инстаграмов Александра и Влады.