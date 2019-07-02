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13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Зинченко проводит отпуск мечты (фото)

Защитник «Ман Сити» отрывается в США.

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Источник: AP 2019

У Александра Зинченко, похоже, лучший год в жизни. После второй победы подряд в АПЛ 22-летний защитник подписал новый контракт с «Ман Сити» и уехал отдыхать в Америку.

В США Зинченко отправился не один, а со своей новой девушкой — журналисткой Владой Щегловой. Пара полетала над Гранд Каньоном, заскочила в Лас-Вегас, после чего вернулась в Калифорнию.

Яркие фото насыщенного отпуска — из инстаграмов Александра и Влады.

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Андрей Санталов

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