Зинченко проводит отпуск мечты (фото)
Защитник «Ман Сити» отрывается в США.
Защитник «Ман Сити» отрывается в США.
У Александра Зинченко, похоже, лучший год в жизни. После второй победы подряд в АПЛ 22-летний защитник подписал новый контракт с «Ман Сити» и уехал отдыхать в Америку.
В США Зинченко отправился не один, а со своей новой девушкой — журналисткой Владой Щегловой. Пара полетала над Гранд Каньоном, заскочила в
Яркие фото насыщенного отпуска — из инстаграмов Александра и Влады.
Андрей Санталов