Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14.07
Крылья Советов
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига
14.07
Зенит
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
14.07
Ахмат
Краснодар
10
Футбол. Еврокубки
16.07
Шкендия
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
16.07
Бананц
Чукарички
Все события
Фоторепортажи
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар покрасился в блондина (фото)

Мятежная звезда возвращается в «ПСЖ».

Наверх
Источник: Reuters

Нападающий Неймар поменял имидж перед возвращением во Францию из Бразилии. Теперь форвард стал блондином.

Во время загрузки произошла ошибка.

В таком виде Неймар появился на мини-футбольном турнире Red Bull Neymar Jr's Five в Сан-Паулу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Неймар, пропустивший Кубок Америки из-за травмы, сыграл на турнире, названным его именем, несколько матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня игрок должен оказаться в расположении «ПСЖ». Чемпион Франции уже публично выражал недовольство отсутствием бразильца на медосмотре команды.

Сам Неймар несколько раз намекнул, что хочет покинуть Париж и вернуться в «Барселону».

Андрей Санталов

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Российские мужики переломили финал с США в Лиге наций
Неймар вернулся в ПСЖ
«Ливерпуль» хочет вернуть бразильского футболиста «Барселоны»
«Я ухожу»: Загитова поразила Капризова
Чемпион мира по футболу войдет в руководство «Порту»
Белоус: Прохоров присылал психоаналитика протестировать Слуцкого
«Россия, спасибо тебе». ЧМ-2018 глазами иностранных журналистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь