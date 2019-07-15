Неймар покрасился в блондина (фото)
Мятежная звезда возвращается в «ПСЖ».
Мятежная звезда возвращается в «ПСЖ».
Нападающий Неймар поменял имидж перед возвращением во Францию из Бразилии. Теперь форвард стал блондином.
В таком виде Неймар появился на
Интересно, что Неймар, пропустивший Кубок Америки
Сегодня игрок должен оказаться в расположении «ПСЖ». Чемпион Франции уже публично выражал недовольство отсутствием бразильца на медосмотре команды.
Сам Неймар несколько раз намекнул, что хочет покинуть Париж и вернуться в «Барселону».
Андрей Санталов