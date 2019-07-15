Вратарь промахнулся мимо мяча и пропустил глупый гол (видео)

В чемпионате Белоруссии был забит один из самых курьезных голов года. В матче двух аутсайдеров «Дняпро» — «Энергетик-БГУ» вратарь хозяев Артем Сороко собирался вынести мяч после паса защитника, но что-то пошло не так.

Автогол был записан на защитника Егора Хвалько. Так счет в матче стал 3:3, а вскоре гости забили еще один гол и победили 4:3.



Интересно, что Сороко уже не в первый раз ошибается, принимая передачу от защитника, но раньше он успевал выбить мяч до того, как тот докатится до сетки.



При этом неделей ранее вратарь «Дняпро» сделал лучший сэйв тура.