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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь промахнулся мимо мяча и пропустил глупый гол (видео)

Это фиаско.

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Источник: РИА "Новости"

В чемпионате Белоруссии был забит один из самых курьезных голов года. В матче двух аутсайдеров «Дняпро» — «Энергетик-БГУ» вратарь хозяев Артем Сороко собирался вынести мяч после паса защитника, но что-то пошло не так.

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Автогол был записан на защитника Егора Хвалько. Так счет в матче стал 3:3, а вскоре гости забили еще один гол и победили 4:3.

Интересно, что Сороко уже не в первый раз ошибается, принимая передачу от защитника, но раньше он успевал выбить мяч до того, как тот докатится до сетки.

При этом неделей ранее вратарь «Дняпро» сделал лучший сэйв тура.

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Андрей Санталов

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