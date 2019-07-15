Вратарь промахнулся мимо мяча и пропустил глупый гол (видео)
Это фиаско.
Это фиаско.
В чемпионате Белоруссии был забит один из самых курьезных голов года. В матче двух аутсайдеров «Дняпро» — «Энергетик-БГУ» вратарь хозяев Артем Сороко собирался вынести мяч после паса защитника, но
Автогол был записан на защитника Егора Хвалько. Так счет в матче стал 3:3, а вскоре гости забили еще один гол и победили 4:3.
Интересно, что Сороко уже не в первый раз ошибается, принимая передачу от защитника, но раньше он успевал выбить мяч до того, как тот докатится до сетки.
При этом неделей ранее вратарь «Дняпро» сделал лучший сэйв тура.
Андрей Санталов