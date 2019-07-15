Дани Алвес «нашел работу» в зоопарке (фото)
И даже засунул голову в пасть крокодилу.
И даже засунул голову в пасть крокодилу.
Бразильский защитник Дани Алвес после победы в Кубке Америки проводит отпуск на Бали вместе со своей девушкой. Пара побывала в местном зоопарке, и Алвесу очень понравилось это место.
«Я уже нашел себе работу, ребята. Тут бывает тяжело, немного рискованно, но зато очень весело», — подписал бразилец фото в инстаграме.
Алвес сейчас находится в статусе свободного агента и еще не знает, где продолжит футбольную карьеру. При этом бразильский защитник не против отправиться в английскую
Андрей Санталов