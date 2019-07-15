В Швеции болельщику не разрешили сменить имя на Тоттенхэм

39-летний Давид Линд из Швеции хотел сменить имя на Тоттенхэм, но получил отказ от местных властей.



Давид проживает в Кумле, он подал заявку о смене имени в Шведское налоговое агентство, откуда через несколько недель получил письмо с отказом.



«Это грустно. Такое чувство, что в Швеции можно взять любое имя, но только не Тоттенхэм. Это так же естественно, как называться Арсеналом, Ньюкаслом, Ливерпулем или Гайзли. В Швеции много людей со странными именами. Есть даже человек по имени Потато (картошка — прим.). Может, кто-то в этом агентстве болеет за “Арсенал”?» — приводит слова Линда The Guardian.