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18:12 (мск), источник: Sportmail.ru

В Швеции болельщику не разрешили сменить имя на Тоттенхэм

Теперь это не так просто.

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Источник: Reuters

39-летний Давид Линд из Швеции хотел сменить имя на Тоттенхэм, но получил отказ от местных властей.

Давид проживает в Кумле, он подал заявку о смене имени в Шведское налоговое агентство, откуда через несколько недель получил письмо с отказом.

«Это грустно. Такое чувство, что в Швеции можно взять любое имя, но только не Тоттенхэм. Это так же естественно, как называться Арсеналом, Ньюкаслом, Ливерпулем или Гайзли. В Швеции много людей со странными именами. Есть даже человек по имени Потато (картошка — прим.). Может, кто-то в этом агентстве болеет за “Арсенал”?» — приводит слова Линда The Guardian.

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Действительно, в Швеции есть болельщик английского клуба из 6-го дивизиона «Гайзли», которого зовут Якоб Гайзли Ахман-Далин.

Но, по словам представителя Шведского налогового агентства, все дело в новых правилах, которые вступили в силу с 2017 года. Имя Тоттенхэм признано неподходящим для жителей Швеции, поэтому теперь его нельзя взять.

Впрочем, Давид Линд планирует оспорить решение властей.

Андрей Санталов

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