В Швеции болельщику не разрешили сменить имя на Тоттенхэм
Теперь это не так просто.
Теперь это не так просто.
39-летний Давид Линд из Швеции хотел сменить имя на Тоттенхэм, но получил отказ от местных властей.
Давид проживает в Кумле, он подал заявку о смене имени в Шведское налоговое агентство, откуда через несколько недель получил письмо с отказом.
«Это грустно. Такое чувство, что в Швеции можно взять любое имя, но только не Тоттенхэм. Это так же естественно, как называться Арсеналом, Ньюкаслом, Ливерпулем или Гайзли. В Швеции много людей со странными именами. Есть даже человек по имени Потато (картошка — прим.). Может,
Действительно, в Швеции есть болельщик английского клуба из 6-го дивизиона «Гайзли», которого зовут Якоб Гайзли
Но, по словам представителя Шведского налогового агентства, все дело в новых правилах, которые вступили в силу с 2017 года. Имя Тоттенхэм признано неподходящим для жителей Швеции, поэтому теперь его нельзя взять.
Впрочем, Давид Линд планирует оспорить решение властей.
Андрей Санталов