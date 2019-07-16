Головин и Фабрегас обрызгали друг друга ледяной водой (видео)

«Монако» продолжает подготовку к новому сезону. Клуб опубликовал в твиттере ролик, как Сеск Фабрегас после тренировки решил застать своих одноклубников врасплох и обрызгать их ледяной водой, но нарвался на ответную атаку Александра Головина.

«Монако» провел три товарищеских матча этим летом, в которых потерпел два поражения. В последнем из них Головин вместе с Фабрегасом вышли в основном составе (россиянин отыграл один тайм), «Монако» уступил «Лозанне» 1:2.