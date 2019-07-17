Игрок «Манчестер Юнайтед» пропустил начало сборов из-за свадьбы

Полузащитник «Ман Юнайтед» Фред вылетел из Бразилии в Австралию, где уже тренируется его команда. Игрок задержался из-за женитьбы на своей подруге Монике.



Фред выбрал такую позднюю дату для свадебной церемонии, так как надеялся попасть в сборную Бразилии на Кубке Америки. Но 26-летний футболист неудачно провел прошлый сезон, забив один гол в 17 матчах АПЛ, и не попал в национальную команду. Клуб разрешил Фреду приехать позже на тренировочный сбор.