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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Манчестер Юнайтед» пропустил начало сборов из-за свадьбы

Необычная причина.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Ман Юнайтед» Фред вылетел из Бразилии в Австралию, где уже тренируется его команда. Игрок задержался из-за женитьбы на своей подруге Монике.

Фред выбрал такую позднюю дату для свадебной церемонии, так как надеялся попасть в сборную Бразилии на Кубке Америки. Но 26-летний футболист неудачно провел прошлый сезон, забив один гол в 17 матчах АПЛ, и не попал в национальную команду. Клуб разрешил Фреду приехать позже на тренировочный сбор.

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У игрока и его жены растет маленький сын.

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Андрей Санталов

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