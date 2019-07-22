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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Депай записал новую рэп-песню (видео)

Мемфис купается в роскоши.

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Источник: Reuters

Форвард «Лиона» Мемфис Депай записал песню Fall Back и выпустил клип на нее. Для съемок футболист арендовал бывший самолет Льюиса Хэмилтона и прокатился на дорогих машинах.

В записи трека поучаствовал голландский рэпер Винне и другие друзья Депая.

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Полная версия клипа Депая.

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В прошлом году Мемфис записал фристайл в честь 5-миллионного подписчика в инстаграме. Тогда он также читал на тему «молодой король ведет роскошную жизнь».

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25-летний нападающий в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал 10 передач в 36 матчах чемпионата Франции.

Андрей Санталов

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