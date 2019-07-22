Депай записал новую рэп-песню (видео)
Мемфис купается в роскоши.
Мемфис купается в роскоши.
Форвард «Лиона» Мемфис Депай записал песню Fall Back и выпустил клип на нее. Для съемок футболист арендовал бывший самолет Льюиса Хэмилтона и прокатился на дорогих машинах.
В записи трека поучаствовал голландский рэпер Винне и другие друзья Депая.
Полная версия клипа Депая.
В прошлом году Мемфис записал фристайл в честь 5-миллионного подписчика в инстаграме. Тогда он также читал на тему «молодой король ведет роскошную жизнь».
25-летний нападающий в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал 10 передач в 36 матчах чемпионата Франции.
Андрей Санталов