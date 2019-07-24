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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Новички «Ювентуса» спели при обряде посвящения (видео)

Выступить пришлось даже Буффону с Игуаином.

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Источник: Reuters

Во время предсезонного турне по Китаю игроки «Ювентуса» по традиции попросили новичков команды спеть песню. Демонстрировать музыкальные таланты пришлось даже тем, кто вернулся в «Юве» после небольшого отсутствия.

Голландец Маттейс де Лигт исполнил Three Litle Birds Боба Марли — эту песню часто поют болельщики «Аякса» на стадионе и за его пределами.

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Джанлуиджи Буффон играл за «Ювентус» 17 лет. Один год провел в «ПСЖ» — и все, тоже считается «новичком». Легендарный вратарь выбрал итальянскую классику — Nel blu dipinto di blu (Volare, Cantare).

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Адриен Рабьо, перешедший в «Юве» после конфликта с «ПСЖ», спел хит Джо Дассена Les Champs-Élysées.

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Но первое место в импровизированном конкурсе выиграл Гонсало Игуаин. Аргентинец, поигравший в прошлом сезоне за «Милан» и «Челси», спел и станцевал Despacito.

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Андрей Санталов

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