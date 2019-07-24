Вратарь «Ман Сити» сделал дубль в благотворительном матче в Бразилии (видео)
Эдерсон умеет все.
Эдерсон умеет все.
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отдыхает после завершения победного Кубка Америки. Бразилец проводит отпуск на родине и недавно сыграл в благотворительном матче на позиции… полузащитника.
Более того, Эдерсон сыграл в футболке под номером 10 и вышел на позиции плеймейкера. Первый гол он забил с пенальти, а второй издевательски закатил в ворота.
Вместе с Эдерсоном в одной команде сыграл его одноклубник Габи Жезус.
Матч, который проходил в родном городе Эдерсона — Осаско, — завершился вничью 5:5.
Андрей Санталов