Вратарь «Ман Сити» сделал дубль в благотворительном матче в Бразилии (видео)

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отдыхает после завершения победного Кубка Америки. Бразилец проводит отпуск на родине и недавно сыграл в благотворительном матче на позиции… полузащитника.



Более того, Эдерсон сыграл в футболке под номером 10 и вышел на позиции плеймейкера. Первый гол он забил с пенальти, а второй издевательски закатил в ворота.