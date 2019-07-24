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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Ман Сити» сделал дубль в благотворительном матче в Бразилии (видео)

Эдерсон умеет все.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отдыхает после завершения победного Кубка Америки. Бразилец проводит отпуск на родине и недавно сыграл в благотворительном матче на позиции… полузащитника.

Более того, Эдерсон сыграл в футболке под номером 10 и вышел на позиции плеймейкера. Первый гол он забил с пенальти, а второй издевательски закатил в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с Эдерсоном в одной команде сыграл его одноклубник Габи Жезус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч, который проходил в родном городе Эдерсона — Осаско, — завершился вничью 5:5.

Андрей Санталов

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