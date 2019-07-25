Сиссоко наступил шипами на молодого игрока «Манчестер Юнайтед» (видео)

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко грубо сфолил на молодом футболисте «Манчестер Юнайтед» Даниэле Джеймсе в матче Международного кубка чемпионов. 29-летний француз сначала сбил игрока с ног, а затем наступил на него шипами.

За этот эпизод Сиссоко не получил желтую карточку.