Сиссоко наступил шипами на молодого игрока «Манчестер Юнайтед» (видео)
И это в товарищеском матче.
И это в товарищеском матче.
Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко грубо сфолил на молодом футболисте «Манчестер Юнайтед» Даниэле Джеймсе в матче Международного кубка чемпионов. 29-летний француз сначала сбил игрока с ног, а затем наступил на него шипами.
За этот эпизод Сиссоко не получил желтую карточку.
«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» 2:1. Матч проходил в Шанхае. Теперь манкунианцы возвращаются в Европу — следующую товарищескую игру они проведут 30 июля в Норвегии против «Кристиансунда».
Андрей Санталов