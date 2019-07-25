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18:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Сиссоко наступил шипами на молодого игрока «Манчестер Юнайтед» (видео)

И это в товарищеском матче.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко грубо сфолил на молодом футболисте «Манчестер Юнайтед» Даниэле Джеймсе в матче Международного кубка чемпионов. 29-летний француз сначала сбил игрока с ног, а затем наступил на него шипами.

Во время загрузки произошла ошибка.

За этот эпизод Сиссоко не получил желтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» 2:1. Матч проходил в Шанхае. Теперь манкунианцы возвращаются в Европу — следующую товарищескую игру они проведут 30 июля в Норвегии против «Кристиансунда».

Андрей Санталов

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