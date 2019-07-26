Месси с детьми поиграл с мастифом в собачку (видео)

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает отдыхать после долгого сезона. Аргентинц вернулся домой с частного острова в Карибском море, где он проводил время с семьей.



Лео в отпуске не забывает о футболе. На карибском пляже он играл вместе с Тьяго и другими детьми, а в своем саду недавно погонял за мячом собаку. В этом ему с удовольствием помогли сыновья.