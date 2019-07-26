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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси с детьми поиграл с мастифом в собачку (видео)

Милота дня.

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Источник: AP 2019

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает отдыхать после долгого сезона. Аргентинц вернулся домой с частного острова в Карибском море, где он проводил время с семьей.

Лео в отпуске не забывает о футболе. На карибском пляже он играл вместе с Тьяго и другими детьми, а в своем саду недавно погонял за мячом собаку. В этом ему с удовольствием помогли сыновья.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Месси бордоский дог (еще его называют французским мастифом) по кличке Халк.

«Барселона» сейчас находится в Японии. 27 июля каталонцы сыграют с командой Андреса Иньесты «Виссел Кобе».

Андрей Санталов

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