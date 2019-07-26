Озил и Колашинац не переживают из-за нападения грабителей (фото)

Игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац снова в хорошем настроении. Вчера футболистов пытались ограбить в Лондоне, но благодаря Колашинацу преступники остались ни с чем. «Думаю, мы в порядке», — твитнул Колашинац.

Напомним, Колашинац выбежал из машины, когда ее остановили двое грабителей на мотоциклах. Футболист не испугался того, что преступники были с ножами и отогнал их от автомобиля Озила. Далее грабители устроили погоню за футболистами «Арсенала», но в итоге вынуждены были отстать от них.



Андрей Санталов