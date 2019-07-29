Самый титулованный игрок мира ищет работу через инстаграм (фото)
Дани Алвес не унывает.
Дани Алвес не унывает.
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о поиске нового клуба в своем инстаграме. Как минимум одно предложение у 36-летнего игрока уже есть.
«Ищу работу, куда отправлять резюме? Дайте мне знать, если у вас есть время прочитать его!» — такой пост Алвес сделал в соцсети.
В комментариях бразильцу сделали предложение — откликнулся клуб «Кадис» из испанской сегунды.
«Привет, Дани, больших денег мы не обещаем, но у нас в городе тебе понравится. У нас проводятся карнавалы, а цвет футболки почти такой же, как у сборной Бразилии»,
Позже Алвес разместил пост от развлекательного канала 433, который представил футболиста в роли садовника, кассира в супермаркете, охранника, таксиста и спасателя.
Прошлый сезон Алвес провел в «ПСЖ», а этим летом помог сборной Бразилии победить на Кубке Америки. За свою карьеру Дани выиграл 40 титулов — столько достижений нет ни у одного другого футболиста.
Андрей Санталов