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16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый титулованный игрок мира ищет работу через инстаграм (фото)

Дани Алвес не унывает.

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Источник: AP 2019

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о поиске нового клуба в своем инстаграме. Как минимум одно предложение у 36-летнего игрока уже есть.

«Ищу работу, куда отправлять резюме? Дайте мне знать, если у вас есть время прочитать его!» — такой пост Алвес сделал в соцсети.

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В комментариях бразильцу сделали предложение — откликнулся клуб «Кадис» из испанской сегунды.

«Привет, Дани, больших денег мы не обещаем, но у нас в городе тебе понравится. У нас проводятся карнавалы, а цвет футболки почти такой же, как у сборной Бразилии»,

Позже Алвес разместил пост от развлекательного канала 433, который представил футболиста в роли садовника, кассира в супермаркете, охранника, таксиста и спасателя.

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Прошлый сезон Алвес провел в «ПСЖ», а этим летом помог сборной Бразилии победить на Кубке Америки. За свою карьеру Дани выиграл 40 титулов — столько достижений нет ни у одного другого футболиста.

Андрей Санталов

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