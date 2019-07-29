«Бенфика» придумала новый способ разыгрывать мяч от ворот (видео)

Но судье это не понравилось.



«Бенфика» в матче Международного кубка чемпионов против «Милана» показала, как можно по-новому разыгрывать мяч при ударе от ворот.



Благодаря новому правилу голкипер теперь может отдавать пас полевому игроку внутри штрафной площадки. Одиссеас Влаходимос разыграл с одноклубником хитрую двоечку и начал быструю атаку.