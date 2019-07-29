«Бенфика» придумала новый способ разыгрывать мяч от ворот (видео)
Но судье это не понравилось.
Но судье это не понравилось.
Но судье это не понравилось.
«Бенфика» в матче Международного кубка чемпионов против «Милана» показала, как можно
Благодаря новому правилу голкипер теперь может отдавать пас полевому игроку внутри штрафной площадки. Одиссеас Влаходимос разыграл с одноклубником хитрую двоечку и начал быструю атаку.
Однако в перерыве главный арбитр матча Сорин Стойка предупредил игроков «Бенфики», что так разыгрывать мяч нельзя. С ним согласен бывший судья АПЛ Марк Клаттенбург: «Правила запрещают пасовать вратарю в таких ситуациях. Иначе все будут разыгрывать такие комбинации», — цитирует Клаттенбурга The Daily Mail.
Андрей Санталов