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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бенфика» придумала новый способ разыгрывать мяч от ворот (видео)

Но судье это не понравилось.

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Источник: РИА "Новости"

Но судье это не понравилось.

«Бенфика» в матче Международного кубка чемпионов против «Милана» показала, как можно по-новому разыгрывать мяч при ударе от ворот.

Благодаря новому правилу голкипер теперь может отдавать пас полевому игроку внутри штрафной площадки. Одиссеас Влаходимос разыграл с одноклубником хитрую двоечку и начал быструю атаку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в перерыве главный арбитр матча Сорин Стойка предупредил игроков «Бенфики», что так разыгрывать мяч нельзя. С ним согласен бывший судья АПЛ Марк Клаттенбург: «Правила запрещают пасовать вратарю в таких ситуациях. Иначе все будут разыгрывать такие комбинации», — цитирует Клаттенбурга The Daily Mail.

Андрей Санталов

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