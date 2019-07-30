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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Больше 2000 корейцев подадут иск в суд из-за невыхода Роналду в товарищеском матче

Хотели увидеть Криштиану в деле.

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Источник: Reuters

Форвард Криштиану Роналду пропустил товарищеский матч «Ювентуса» со сборной звезд чемпионата Южной Кореи (3:3), и болельщики, пришедшие на игру остались этим недовольны.

Перед встречей была информация, что Криштиану обязан по контракту выйти как минимум на 45 минут, но португалец весь матч просидел на скамейке запасных. Главный тренер «Юве» Маурицио Сарри сообщил, что у Роналду мышечная усталость.

«Если вы хотите увидеть Криштиану, то прилетайте в Италию. Я заплачу за билеты», — добавил Сарри.

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Теперь больше двух тысяч болельщиков, побывавших в этот день на Олимпийском стадионе (всего пришло 65 тысяч человек), хотят подать в суд на спортивное агентство, организовавшее этот матч.

Зрители, не увидевшие Криштиану на поле, хотят получить компенсацию за деньги, потраченные на билет. Отметим, что по ходу матча недовольные корейские болельщики скандировали «Месси, Месси».

При этом бразилец Сезинья, забивший в этом матче два мяча в ворота итальянского чемпиона, скопировал фирменное празднование гола Роналду и попросил у португальца его футболку.

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Андрей Санталов

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