Игрок МЛС забил гол и попросил решить проблему с вооруженным насилием (видео)

Источник: РИА "Новости"

Капитан «Филадельфии» Алехандро Бедойя обратился к Конгрессу США после забитого гола в матче с «Вашингтоном». Накануне в штатах Техасе и Огайо случились два массовых убийства, в которых погибло 29 человек.



«Эй, Конгресс, сделай уже что-нибудь! Покончите с вооруженным насилием!» — закричал Бедойя в микрофон у кромки поля.



Бедойя — 32-летний американец, родившийся в Нью-Джерси. Его отец Адриано родом из Колумбии.



Известно, что стрелок в Техасе Патрик Крузиус выступил против мигрантов из Латинской Америки. При этом он приобрел винтовку в соответствии с законами США.



Бедойя призвал Конгресс страны ужесточить продажу оружия.