Игрок МЛС забил гол и попросил решить проблему с вооруженным насилием (видео)
Важное обращение к американским властям.
Важное обращение к американским властям.
Капитан «Филадельфии» Алехандро Бедойя обратился к Конгрессу США после забитого гола в матче с «Вашингтоном». Накануне в штатах Техасе и Огайо случились два массовых убийства, в которых погибло 29 человек.
«Эй, Конгресс, сделай уже
Бедойя — 32-летний американец, родившийся в
Известно, что стрелок в Техасе Патрик Крузиус выступил против мигрантов из Латинской Америки. При этом он приобрел винтовку в соответствии с законами США.
Бедойя призвал Конгресс страны ужесточить продажу оружия.
«Одних молитв и слов соболезнования сейчас недостаточно. Слова без действия ничего не стоят. Пора уже
Андрей Санталов