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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок МЛС забил гол и попросил решить проблему с вооруженным насилием (видео)

Важное обращение к американским властям.

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Источник: РИА "Новости"

Капитан «Филадельфии» Алехандро Бедойя обратился к Конгрессу США после забитого гола в матче с «Вашингтоном». Накануне в штатах Техасе и Огайо случились два массовых убийства, в которых погибло 29 человек.

«Эй, Конгресс, сделай уже что-нибудь! Покончите с вооруженным насилием!» — закричал Бедойя в микрофон у кромки поля.

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Бедойя — 32-летний американец, родившийся в Нью-Джерси. Его отец Адриано родом из Колумбии.

Известно, что стрелок в Техасе Патрик Крузиус выступил против мигрантов из Латинской Америки. При этом он приобрел винтовку в соответствии с законами США.

Бедойя призвал Конгресс страны ужесточить продажу оружия.

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«Одних молитв и слов соболезнования сейчас недостаточно. Слова без действия ничего не стоят. Пора уже что-то сделать. Хватит!» — добавил Бедойя в своем твиттере.

Андрей Санталов

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