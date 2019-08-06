Бразильский фанат стал знаменитым, побрив грудь в цвета команды (фото)
Быстрый путь к славе.
Быстрый путь к славе.
Болельщик бразильской команды «Атлетико Минейро» Гильерме Пиментель стал знаменит после того, как побрил свою волосатую грудь — так его торс стал похож на футболку в цветах любимого клуба.
В таком виде Гильерме пришел на матч «Атлетико Минейро» с «Ботафого» в Кубке Судамериканы. Фотографии 25-летнего инженера сразу стали популярны в соцсетях.
«У меня не было футболки любимой команды, так что я решил сделать свою собственную, ведь волос у меня хватает», — приводит слова болельщика Ole.
Андрей Санталов