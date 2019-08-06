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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразильский фанат стал знаменитым, побрив грудь в цвета команды (фото)

Быстрый путь к славе.

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Источник: РИА "Новости"

Болельщик бразильской команды «Атлетико Минейро» Гильерме Пиментель стал знаменит после того, как побрил свою волосатую грудь — так его торс стал похож на футболку в цветах любимого клуба.

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В таком виде Гильерме пришел на матч «Атлетико Минейро» с «Ботафого» в Кубке Судамериканы. Фотографии 25-летнего инженера сразу стали популярны в соцсетях.

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«У меня не было футболки любимой команды, так что я решил сделать свою собственную, ведь волос у меня хватает», — приводит слова болельщика Ole.

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Андрей Санталов

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