Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
19:00
Рига
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
Копенгаген
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В составе «Манчестер Юнайтед» 14 защитников стоимостью 320 млн фунтов

Кого-то придется отдать.

Наверх
Источник: AP 2019

После рекордного трансфера Харри Макгуайра «Манчестер Юнайтед» располагает 14 защитниками общей стоимостью 323 млн фунтов.

Ранее этим летом манкунианцы приобрели Аарона Уан-Биссаку за 50 млн фунтов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущие трансферные окна «Ман Юнайтед» покупал Эрика Байи (34,2 млн), Люка Шоу (33,75 млн), Виктора Линделефа (31,5 млн), Диого Далота (19,8 млн), Фила Джонса (17,37 млн), Маркоса Рохо (17 млн), Маттео Дармиана (16,2 млн), Эшли Янга (16,2 млн), Криса Смоллинга (7,2 млн) и Тимоти Фосу-Менса (342 тыс.).

Для сравнения «Ливерпуль», пропустивший меньше всех голов в прошлом сезоне АПЛ, обладает защитой общей стоимостью 143 млн фунтов. После Виргила ван Дейка (76,19 млн) самым дорогим игроком обороны был Деян Ловрен (22,77 млн).

Во время загрузки произошла ошибка.

Суммы трансферов указаны по Transfermarkt.

Андрей Санталов

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Как стартовали в РПЛ звездные пришельцы
«Дерби» объявил о предстоящем переходе Руни
«ПСЖ» предложил трем клубам арендовать Неймара
Шарапова вновь проиграла. Но это была битва, которая ей нужна
Марез пропустил Суперкубок после приема неизвестных препаратов
СМИ: «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко
Источник: «Динамо» договорилось с Нойштедтером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь