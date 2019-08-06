В составе «Манчестер Юнайтед» 14 защитников стоимостью 320 млн фунтов

После рекордного трансфера Харри Макгуайра «Манчестер Юнайтед» располагает 14 защитниками общей стоимостью 323 млн фунтов. Ранее этим летом манкунианцы приобрели Аарона Уан-Биссаку за 50 млн фунтов.

В предыдущие трансферные окна «Ман Юнайтед» покупал Эрика Байи (34,2 млн), Люка Шоу (33,75 млн), Виктора Линделефа (31,5 млн), Диого Далота (19,8 млн), Фила Джонса (17,37 млн), Маркоса Рохо (17 млн), Маттео Дармиана (16,2 млн), Эшли Янга (16,2 млн), Криса Смоллинга (7,2 млн) и Тимоти Фосу-Менса (342 тыс.).



Для сравнения «Ливерпуль», пропустивший меньше всех голов в прошлом сезоне АПЛ, обладает защитой общей стоимостью 143 млн фунтов. После Виргила ван Дейка (76,19 млн) самым дорогим игроком обороны был Деян Ловрен (22,77 млн).