Клопп учил английский по сериалу «Друзья» (видео)

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал в интервью радио BBC, как он научился понимать английский язык.



«Разговорный английский я учил по “Друзьям”. Потому что их легко понимаешь. Когда изучаешь новый язык, то проходишь несколько уровней.



Сначала все говорят с тобой как с иностранцем. Они видят, что я не местный, и произносят все медленно: “Здраавствууйте, миистер Клооп”. И ты думаешь, о, круто. Потом они забывают, что ты иностранец, и начинают говорить быстро. И ты такой, ух!



Со временем ты начинаешь понимать больше. Поэтому, я кстати, много слушаю радио. А затем ты начинаешь смотреть фильмы. Это следующий уровень. Там есть и диалекты, и не очень хорошее произношение. И для немцев на английском легче всего смотреть “Друзей”. Там понятно почти каждое слово», — сообщил тренер «Ливерпуля».