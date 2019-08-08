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13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп учил английский по сериалу «Друзья» (видео)

Юрген немного завидует Джоуи.

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Источник: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал в интервью радио BBC, как он научился понимать английский язык.

«Разговорный английский я учил по “Друзьям”. Потому что их легко понимаешь. Когда изучаешь новый язык, то проходишь несколько уровней.

Сначала все говорят с тобой как с иностранцем. Они видят, что я не местный, и произносят все медленно: “Здраавствууйте, миистер Клооп”. И ты думаешь, о, круто. Потом они забывают, что ты иностранец, и начинают говорить быстро. И ты такой, ух!

Со временем ты начинаешь понимать больше. Поэтому, я кстати, много слушаю радио. А затем ты начинаешь смотреть фильмы. Это следующий уровень. Там есть и диалекты, и не очень хорошее произношение. И для немцев на английском легче всего смотреть “Друзей”. Там понятно почти каждое слово», — сообщил тренер «Ливерпуля».

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Клоппа также спросили, на кого из персонажей «Друзей» он похож.

«Я, может, поумнее, чем персонаж Джоуи. Но общение с девушками мне всегда давалось тяжелее, чему ему», — ответил Клопп.

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Андрей Санталов

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