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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Фаны «Челси» мстят Луизу за переход в «Арсенал» низкими оценками его ресторана

Изощренный способ.

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Источник: Reuters

Болельщики «Челси» недовольны переходом своего защитника Давида Луиза в клуб, который является для них принципиальным соперником. «Арсенал» сегодня оформит трансфер бразильца за 8 млн фунтов, а фаны «синих» уже придумали, как отомстить бывшему игроку.

Болельщики «Челси» массово пишут негативные отзывы на TripAdvisor и Google Reviews и ставят низкие оценки итальянскому ресторану Babbo. Он принадлежит Луизу и еще одному футболисту «Челси» Виллиану.

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«В еде на тарелке мне попался курчавый волос. Никому не посоветую это место. Я уже написал жалобу на этот ресторан в соответствующую инстанцию», — сообщил один из интернет-пользователей.

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«Одно из худших мест, в которых я только был. Плохое обслуживание, ужасная еда, а в довершение всего из кухни выбежала большая КРЫСА. Не вернусь больше в это место и никому его не советую», — вторил ему другой юзер.

Андрей Санталов

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