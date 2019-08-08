Фаны «Челси» мстят Луизу за переход в «Арсенал» низкими оценками его ресторана

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Болельщики «Челси» недовольны переходом своего защитника Давида Луиза в клуб, который является для них принципиальным соперником. «Арсенал» сегодня оформит трансфер бразильца за 8 млн фунтов, а фаны «синих» уже придумали, как отомстить бывшему игроку.



Болельщики «Челси» массово пишут негативные отзывы на TripAdvisor и Google Reviews и ставят низкие оценки итальянскому ресторану Babbo. Он принадлежит Луизу и еще одному футболисту «Челси» Виллиану.

«В еде на тарелке мне попался курчавый волос. Никому не посоветую это место. Я уже написал жалобу на этот ресторан в соответствующую инстанцию», — сообщил один из интернет-пользователей.