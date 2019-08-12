Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
11.08
Страсбур
Метц
11
Футбол. Зарубежный
11.08
Манчестер Юнайтед
Челси
40
Футбол. Премьер-лига
11.08
ЦСКА
Сочи
00
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ахмат
Спартак
13
Футбол. Зарубежный
11.08
ПСЖ
Ним
30
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В Чили игрок эффектно забил в свои ворота (видео)

Автогол года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В Чили в матче второго дивизиона счет был открыт благодаря невероятному автоголу. Защитник «Фернандес Виали» Кристобаль Парри пытался вынести мяч из штрафной, но срезал его в свои ворота. При этом мяч влетел в сетку по удивительной траектории.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге команда «Фернандес Виаль» проиграла «Реколете» 1:3 и осталась на 9-м месте во втором чилийском дивизионе. Всего в турнире участвует 11 клубов.

Поражение от «Реколеты» разозлило болельщиков «Фернандес Виали», и главному тренеру команды Эрвину Дурану пришлось уйти в отставку.

Андрей Санталов

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Начало положено: фавориты АПЛ стартовали с побед
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Селтика» за €13 млн
Федерация бокса РФ готова организовать бой для А. Емельяненко
«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником
Провальный год: такого падения у Шараповой давно не было
5 бывших игроков сборной РФ присоединились к иску против полиции
Как выглядят новые Кабаева и Канаева (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь