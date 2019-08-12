В Чили игрок эффектно забил в свои ворота (видео)
Автогол года.
Автогол года.
В Чили в матче второго дивизиона счет был открыт благодаря невероятному автоголу. Защитник «Фернандес Виали» Кристобаль Парри пытался вынести мяч из штрафной, но срезал его в свои ворота. При этом мяч влетел в сетку по удивительной траектории.
В итоге команда «Фернандес Виаль» проиграла «Реколете» 1:3 и осталась на 9-м месте во втором чилийском дивизионе. Всего в турнире участвует 11 клубов.
Поражение от «Реколеты» разозлило болельщиков «Фернандес Виали», и главному тренеру команды Эрвину Дурану пришлось уйти в отставку.
Андрей Санталов