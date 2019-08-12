В Чили игрок эффектно забил в свои ворота (видео)

В Чили в матче второго дивизиона счет был открыт благодаря невероятному автоголу. Защитник «Фернандес Виали» Кристобаль Парри пытался вынести мяч из штрафной, но срезал его в свои ворота. При этом мяч влетел в сетку по удивительной траектории.