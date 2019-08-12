Нигерийский мальчик мечтает играть в «Барселоне» (видео)

Нигерийский мальчик Эче стал недавно известен в интернете — 11-летний парень любит выполнять фристайл-трюки с мячом. Некоторые пользователи твиттера сравнивают Эче с Лионелем Месси по технике и контролю мяча. Нигериец занимается в академии Chukwuebuka Freestyle Entertainment в городе Икот Экпене. Его позиция в футболе — полузащитник.

Сам Эче сообщил, что ему нравятся и Лионель Месси, и Криштиану Роналду, но играть он бы хотел в «Барселоне».



По словам тренера мальчика в футбольной академии, Эче не эгоист на поле и любит делиться мячом с товарищами по команде.



Андрей Санталов