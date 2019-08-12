Нигерийский мальчик мечтает играть в «Барселоне» (видео)
Некоторые уже сравнивают его с Месси.
Некоторые уже сравнивают его с Месси.
Нигерийский мальчик Эче стал недавно известен в интернете — 11-летний парень любит выполнять
Нигериец занимается в академии Chukwuebuka Freestyle Entertainment в городе Икот Экпене. Его позиция в футболе — полузащитник.
Сам Эче сообщил, что ему нравятся и Лионель Месси, и Криштиану Роналду, но играть он бы хотел в «Барселоне».
По словам тренера мальчика в футбольной академии, Эче не эгоист на поле и любит делиться мячом с товарищами по команде.
Андрей Санталов