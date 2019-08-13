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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Ошибка вратаря привела к курьезному голу в Лиги чемпионов Азии (видео)

Удивительный автогол.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Зоб Ахана» Мохаммад Садеги подвел свою команду в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов Азии против «Аль-Иттихадда».

Во втором тайме при счете 1:1 30-летний вратарь выбежал к линии штрафной, чтобы вынести мяч, но вместо этого отправил его в свои ворота. Такую траекторию полета мяча редко можно увидеть.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого «Аль-Иттихадд» забил еще два гола и довел матч до победы — 4:3. «Зоб Ахан» вылетел из ЛЧ Азии, больше в этом турнире иранских команд не осталось.

Андрей Санталов

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