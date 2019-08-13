Ошибка вратаря привела к курьезному голу в Лиги чемпионов Азии (видео)
Удивительный автогол.
Удивительный автогол.
Голкипер «Зоб Ахана» Мохаммад Садеги подвел свою команду в ответном матче
Во втором тайме при счете 1:1 30-летний вратарь выбежал к линии штрафной, чтобы вынести мяч, но вместо этого отправил его в свои ворота. Такую траекторию полета мяча редко можно увидеть.
После этого «Аль-Иттихадд» забил еще два гола и довел матч до победы — 4:3. «Зоб Ахан» вылетел из ЛЧ Азии, больше в этом турнире иранских команд не осталось.
Андрей Санталов