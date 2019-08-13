Ошибка вратаря привела к курьезному голу в Лиги чемпионов Азии (видео)

Голкипер «Зоб Ахана» Мохаммад Садеги подвел свою команду в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов Азии против «Аль-Иттихадда».



Во втором тайме при счете 1:1 30-летний вратарь выбежал к линии штрафной, чтобы вынести мяч, но вместо этого отправил его в свои ворота. Такую траекторию полета мяча редко можно увидеть.