Фанаты «Црвены Звезды» поставили танк перед стадионом (фото)

У домашнего стадиона «Црвены Звезды» появился танк. Фанаты клуба поставили военную технику рядом с северной трибуной, на которой обычно располагаются сербские ультрас. «У “Мараканы” теперь еще один центр притяжения», — подписал фото с танком официальный инстаграм «Црвены Звезды».

Танк появился у стадиона в понедельник — в преддверии сегодняшнего матча квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Янг Бойз». Первая игра в Швейцарии завершилась вничью 2:2.



Фанаты сербской команды рассказали The Daily Mail, что эта акция не является устрашением соперника. По их словам, танк уже давно является символом команды.



Танк Т-55 — советская военная техника, он был на вооружении югославской армии и использовался в войне в 1990-е годы.



Андрей Санталов