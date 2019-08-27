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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Црвены Звезды» поставили танк перед стадионом (фото)

Подготовились к Лиге чемпионов.

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Источник: Reuters

У домашнего стадиона «Црвены Звезды» появился танк. Фанаты клуба поставили военную технику рядом с северной трибуной, на которой обычно располагаются сербские ультрас.

«У “Мараканы” теперь еще один центр притяжения», — подписал фото с танком официальный инстаграм «Црвены Звезды».

Во время загрузки произошла ошибка.

Танк появился у стадиона в понедельник — в преддверии сегодняшнего матча квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Янг Бойз». Первая игра в Швейцарии завершилась вничью 2:2.

Фанаты сербской команды рассказали The Daily Mail, что эта акция не является устрашением соперника. По их словам, танк уже давно является символом команды.

Танк Т-55 — советская военная техника, он был на вооружении югославской армии и использовался в войне в 1990-е годы.

Андрей Санталов

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