Футболист забил, нарушив правило фэйр-плей, и спровоцировал драку (видео)
Горячие сербские парни.
Горячие сербские парни.
В первой лиге Сербии главному судье пришлось удалить нескольких футболистов
Поводом к драке послужил гол Николы Грбовича из «Металаца», который забил, когда игроки соперника бросили играть. Футболисты «Бачки» посчитали, что противник отдает им мяч после фола в центре поля, и удивились, увидев выход один на один на свои ворота. После этого они устроили охоту на Грбовича.
В итоге судья отправил команды на перерыв, но страсти на поле не утихали. Арбитр удалил одного игрока «Металаца» и двоих футболистов «Бачки».
Игроки «Металаца» не стали пропускать гол в ответ, чтобы извиниться за нарушение негласного правила
Андрей Санталов