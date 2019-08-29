Футболист забил, нарушив правило фэйр-плей, и спровоцировал драку (видео)

В первой лиге Сербии главному судье пришлось удалить нескольких футболистов из-за потасовки в конце первого тайма.



Поводом к драке послужил гол Николы Грбовича из «Металаца», который забил, когда игроки соперника бросили играть. Футболисты «Бачки» посчитали, что противник отдает им мяч после фола в центре поля, и удивились, увидев выход один на один на свои ворота. После этого они устроили охоту на Грбовича.