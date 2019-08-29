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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист забил, нарушив правило фэйр-плей, и спровоцировал драку (видео)

Горячие сербские парни.

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Источник: РИА "Новости"

В первой лиге Сербии главному судье пришлось удалить нескольких футболистов из-за потасовки в конце первого тайма.

Поводом к драке послужил гол Николы Грбовича из «Металаца», который забил, когда игроки соперника бросили играть. Футболисты «Бачки» посчитали, что противник отдает им мяч после фола в центре поля, и удивились, увидев выход один на один на свои ворота. После этого они устроили охоту на Грбовича.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге судья отправил команды на перерыв, но страсти на поле не утихали. Арбитр удалил одного игрока «Металаца» и двоих футболистов «Бачки».

Игроки «Металаца» не стали пропускать гол в ответ, чтобы извиниться за нарушение негласного правила фэйр-плей. Во втором тайме они забили еще один гол и победили 2:0.

Андрей Санталов

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