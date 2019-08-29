Английский футболист потеряет дом из-за ликвидации клуба
Грустная история.
Грустная история.
Полузащитник «Бери» Стивен Доусон рассказал, что вынужден продать дом. На этой неделе игрок остался без работы, так как его клуб не допустили к участию в Лиге 1
«Бери» — один из старейших клубов Англии, в последние годы он испытывал финансовые трудности, но несмотря на это по итогам прошлого сезона он пробился в Лигу 1 из Лиги 2.
В этом сезоне владелец «Бери» Стив Дэйл объявил, что продаст клуб, но не успел это сделать до дедлайна, установленного лигой. В итоге «Бери» пропустил 5 матчей чемпионата и снялся с турнира.
Игрок Стивен Доусон сообщил, что оказался в трудной ситуации. 33-летний футболист теперь не сможет выплачивать ипотеку и будет вынуждать продать дом.
«Все мои накопления за карьеру я вложил в этот дом и в то, чтобы помочь детям начать самостоятельную жизнь. Когда им исполнится 18 лет, я бы хотел, чтобы у них был депозит на покупку дома или деньги на учебу в колледже. Но теперь я не знаю, как сказать моим девочкам, что вынужден продать дом, в котором они росли», — сказал Доусон.
Андрей Санталов