Английский футболист потеряет дом из-за ликвидации клуба

Полузащитник «Бери» Стивен Доусон рассказал, что вынужден продать дом. На этой неделе игрок остался без работы, так как его клуб не допустили к участию в Лиге 1 из-за долгов.



«Бери» — один из старейших клубов Англии, в последние годы он испытывал финансовые трудности, но несмотря на это по итогам прошлого сезона он пробился в Лигу 1 из Лиги 2.



В этом сезоне владелец «Бери» Стив Дэйл объявил, что продаст клуб, но не успел это сделать до дедлайна, установленного лигой. В итоге «Бери» пропустил 5 матчей чемпионата и снялся с турнира.



Игрок Стивен Доусон сообщил, что оказался в трудной ситуации. 33-летний футболист теперь не сможет выплачивать ипотеку и будет вынуждать продать дом.