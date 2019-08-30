В Англии 18-летний игрок забил гол в стиле Бекхэма (видео)

Юношеские команды «Манчестер Юнайтед» и «Чарльтона» провели товарищеский матч, и один из голов в этой игре стал популярным в интернете.



18-летний полузащитник «Чарльтона» Аарон Хенри поразил ворота соперника, разводя мяч с центра поля. Кажется, такого дерзкого удара не ожидал никто, включая вратаря «Ман Юнайтед».