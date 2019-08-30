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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии 18-летний игрок забил гол в стиле Бекхэма (видео)

Да-да, с центра поля.

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Источник: РИА "Новости"

Юношеские команды «Манчестер Юнайтед» и «Чарльтона» провели товарищеский матч, и один из голов в этой игре стал популярным в интернете.

18-летний полузащитник «Чарльтона» Аарон Хенри поразил ворота соперника, разводя мяч с центра поля. Кажется, такого дерзкого удара не ожидал никто, включая вратаря «Ман Юнайтед».

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «Чарльтона» так впечатлились этим голом, что уже попросили руководство команды заявить игрока в основную команду для участия в чемпионшипе.

После 5 туров «Чарльтон» идет на третьем месте во втором по силе английском дивизионе.

Андрей Санталов

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