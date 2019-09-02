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18:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Челси» посмеялся над слухами об уходе из команды (фото)

Сегодня закрывается летнее трансферное окно.

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Источник: AP 2019

Форвард «Челси» Миши Батшуайи с сарказмом отреагировал на информацию о возможном переходе в «Андерлехт». Бельгиец твитнул картинку, где прикрыл жест со средним пальцем.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Европе сегодня закрывается трансферное окно, и информации о возможных переходах футболистов появляется много.

Батшуайи уже два года находится в системе «Челси», при этом он поиграл за дортмундскую «Боруссию», «Валенсию» и «Кристал Пэлас» на правах аренды.

Всего у 25-летнего нападающего 12 голов в 44 матчах АПЛ и 3 гола в 9 матчах Лиги чемпионов.

Андрей Санталов

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