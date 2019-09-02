Футболист «Челси» посмеялся над слухами об уходе из команды (фото)

В Европе сегодня закрывается трансферное окно, и информации о возможных переходах футболистов появляется много.



Батшуайи уже два года находится в системе «Челси», при этом он поиграл за дортмундскую «Боруссию», «Валенсию» и «Кристал Пэлас» на правах аренды.



Всего у 25-летнего нападающего 12 голов в 44 матчах АПЛ и 3 гола в 9 матчах Лиги чемпионов.



Андрей Санталов