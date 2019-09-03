Оуэн рассказал о 10-летней вражде с Ширером

Источник: РИА "Новости"

Знаменитый форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн признался, что его конфликт с экс-нападающим «Ньюкасла» Аланом Ширером до сих пор не разрешен.



Оуэн написал новую автобиографию под названием «Перезагрузка», где рассказал, что Ширер постоянно плохо о нем отзывался.



«Я не говорил об этом несколько лет, хотя получал в свой адрес много критики. Но у любой истории есть две стороны. Почитайте книгу и составьте свое мнение», — твитнул Оуэн.



Шири ответил бывшему партнеру по сборной Англии, приложив видео, где Оуэн признается, что не хотел играть в футбол последние 7−8 лет своей карьеры.



«Да, Майкл, мы тоже так думали. А в это время твоя зарплата была 120 тысяч фунтов в неделю…».

На это Оуэн заметил, что и сам Ширер был не так уж верен «Ньюкаслу».



«Не уверен, что ты сохранял верность «Ньюкаслу» так, как ты это хочешь представить. Помню, как ты был в шаге от подписания контракта с «Ливерпулем», когда Бобби Робсон посадил тебя на лавку. Ты делал все, чтобы уйти из «Ньюкасла», — написал в твиттере Оуэн.



Конфликт Ширера и Оуэна начался в «Ньюкасле». В сезоне-2008/09 призвал Ширера в роли главного тренера, чтобы тот спас его от вылета в чемпионшип. В то время Майкл был нападающим «сорок».