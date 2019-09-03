Оуэн рассказал о 10-летней вражде с Ширером
Две легенды АПЛ до сих пор ненавидят друг друга.
Две легенды АПЛ до сих пор ненавидят друг друга.
Знаменитый форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн признался, что его конфликт с
Оуэн написал новую автобиографию под названием «Перезагрузка», где рассказал, что Ширер постоянно плохо о нем отзывался.
«Я не говорил об этом несколько лет, хотя получал в свой адрес много критики. Но у любой истории есть две стороны. Почитайте книгу и составьте свое мнение», — твитнул Оуэн.
Шири ответил бывшему партнеру по сборной Англии, приложив видео, где Оуэн признается, что не хотел играть в футбол последние 7−8 лет своей карьеры.
«Да, Майкл, мы тоже так думали. А в это время твоя зарплата была 120 тысяч фунтов в неделю…».
На это Оуэн заметил, что и сам Ширер был не так уж верен «Ньюкаслу».
«Не уверен, что ты сохранял верность «Ньюкаслу» так, как ты это хочешь представить. Помню, как ты был в шаге от подписания контракта с «Ливерпулем», когда Бобби Робсон посадил тебя на лавку. Ты делал все, чтобы уйти из «Ньюкасла», — написал в твиттере Оуэн.
Конфликт Ширера и Оуэна начался в «Ньюкасле». В сезоне-2008/09 призвал Ширера в роли главного тренера, чтобы тот спас его от вылета в чемпионшип. В то время Майкл был нападающим «сорок».
Перед последним матчем сезона с «Астон Виллой», где «Ньюкаслу» нужно было набрать минимум одно очко, Оуэн сказал Ширеру, что чувствует себя не на сто процентов, но играть готов. Тренер посчитал, что Майкл напрашивается на новый контракт с клубом. В той игре Ширер выпустил Оуэна во втором тайме, но «Ньюкасл» все равно проиграл 0:1 и вылетел из АПЛ.
Ширер и Оуэн до сих пор не разговаривают друг с другом.
Андрей Санталов