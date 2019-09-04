Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Либерия
Сьерра-Леоне
31
Футбол. Сборные
17:00
Судан
Экваториальная Гвинея
11
Футбол. Сборные
16:00
Эфиопия
Лесото
00
Футбол. Сборные
16:00
Намибия
12
Футбол. Сборные
16:00
Бурунди
Танзания
11
Футбол. Сборные
5.09
Япония
Парагвай
Все события
Фоторепортажи
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист насмешил интернет своими промахами на тренировке (видео)

Лорд Бендтнер, ты ли это?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер снова попал в новостные ленты футбольных СМИ. Датчанин недавно вернулся на родину и подписал контракт с «Копенгагеном».

В интернете появилось видео, как Бендтнер пытается забить на тренировке с близкого расстояния, но раз за разом промахивается. из более чем 10 ударов нападающий отправил мяч в ворота только один раз. Ролик сразу стал вирусным в сети, многие болельщики посчитали, что Бендтнер находится не в форме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед «Копенгагеном» датчанин выступал за «Русенборг». В 86 матчах он забил 35 голов, выиграл два чемпионата Норвегии и Кубок страны.

Андрей Санталов

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Футбол во всей красе: возобновляются матчи отбора на ЕВРО-2020
Поражение на вес победы? Россия проиграла, но напугала Аргентину
СКА в овертайме обыграл на выезде «Трактор»
Медведева рассказала, как ее сталкивают лбами с фигуристками
«Орел летает, когда голоден». Хабиб поговорил с фанатами
Топ-10 дорогих трансферов РПЛ летом-2019 (фото)
«Спартак» обыграл «Локомотив», одержав первую победу при Знарке
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь