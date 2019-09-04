Футболист насмешил интернет своими промахами на тренировке (видео)

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер снова попал в новостные ленты футбольных СМИ. Датчанин недавно вернулся на родину и подписал контракт с «Копенгагеном».



В интернете появилось видео, как Бендтнер пытается забить на тренировке с близкого расстояния, но раз за разом промахивается. из более чем 10 ударов нападающий отправил мяч в ворота только один раз. Ролик сразу стал вирусным в сети, многие болельщики посчитали, что Бендтнер находится не в форме.