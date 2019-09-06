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18:43 (мск), источник: Sportmail.ru

В Австрии на стадионе высадили лес (фото)

Необычная выставка.

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Источник: РИА "Новости"

В австрийском Клагенфурте на Woerthersee Stadion высадили 300 деревьев. Швейцарский художник Клаус Литтманн использовал газон арены для своего экологического проекта «Для леса: бесконечное притяжение природы».

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До конца октября местная команда будет играть свои матчи на других стадионах.

Литтманн рассказал, что вдохновлялся идеями художника Макса Пайнтнера, который опасался, что в будущем люди смогут увидеть природу только в специальных местах — например, таких, как стадион.

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Лесную арену в Клагенфурте сможет посетить любой желающий — выставка будет открыта с 8 сентября по 27 октября.

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Андрей Санталов

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