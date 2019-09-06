В Австрии на стадионе высадили лес (фото)
Необычная выставка.
Необычная выставка.
В австрийском Клагенфурте на Woerthersee Stadion высадили 300 деревьев. Швейцарский художник Клаус Литтманн использовал газон арены для своего экологического проекта «Для леса: бесконечное притяжение природы».
До конца октября местная команда будет играть свои матчи на других стадионах.
Литтманн рассказал, что вдохновлялся идеями художника Макса Пайнтнера, который опасался, что в будущем люди смогут увидеть природу только в специальных местах — например, таких, как стадион.
Лесную арену в Клагенфурте сможет посетить любой желающий — выставка будет открыта с 8 сентября по 27 октября.
Андрей Санталов