Роналду зарабатывает в 4 раза больше любого другого игрока в Италии

Итальянская газета Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный рейтинг зарплат в серии А.



Как и год назад, в нем лидирует главная звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду. 34-летний португалец зарабатывает 31 миллион евро.



Второе место в рейтинге зарплат у защитника «Юве» Маттейса де Лигта — 8 млн евро (+ 4 млн в виде бонусов). Третьим идет новичок «Интера» Ромелу Лукаку — 7,5 млн.



Интересно, что общий бюджет «Ювентуса» на зарплаты составляет 294 млн евро. Это больше чем в два раза расходов «Интера» (139 млн) и «Ромы» (125 млн).