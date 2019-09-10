Роналду зарабатывает в 4 раза больше любого другого игрока в Италии
Криштиану — вне конкуренции.
Криштиану — вне конкуренции.
Итальянская газета Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный рейтинг зарплат в серии А.
Как и год назад, в нем лидирует главная звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду. 34-летний португалец зарабатывает 31 миллион евро.
Второе место в рейтинге зарплат у защитника «Юве» Маттейса де Лигта — 8 млн евро (+ 4 млн в виде бонусов). Третьим идет новичок «Интера» Ромелу Лукаку — 7,5 млн.
Интересно, что общий бюджет «Ювентуса» на зарплаты составляет 294 млн евро. Это больше чем в два раза расходов «Интера» (139 млн) и «Ромы» (125 млн).
А вот так выглядит сборная серии А, составленная из самых дорогих игроков лиги. «Юве» здесь представляют сразу 7 футболистов.
Андрей Санталов