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17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду зарабатывает в 4 раза больше любого другого игрока в Италии

Криштиану — вне конкуренции.

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Источник: AP 2019

Итальянская газета Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный рейтинг зарплат в серии А.

Как и год назад, в нем лидирует главная звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду. 34-летний португалец зарабатывает 31 миллион евро.

Второе место в рейтинге зарплат у защитника «Юве» Маттейса де Лигта — 8 млн евро (+ 4 млн в виде бонусов). Третьим идет новичок «Интера» Ромелу Лукаку — 7,5 млн.

Интересно, что общий бюджет «Ювентуса» на зарплаты составляет 294 млн евро. Это больше чем в два раза расходов «Интера» (139 млн) и «Ромы» (125 млн).

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А вот так выглядит сборная серии А, составленная из самых дорогих игроков лиги. «Юве» здесь представляют сразу 7 футболистов.

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Андрей Санталов

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