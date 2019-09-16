В Китае игрок забил победный гол рабоной (видео)

Полузащитник «Гуанчжоу Фули» Эран Захави сделал дубль в матче с командой «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Особенно красивым получился второй гол: израильтянин забил рабоной в добавленное время к матчу. Этот мяч стал победным, «Гуанчжоу Фули» выиграл 2:1.

Захави является лучшим бомбардиром китайской суперлиги, в 22 матчах он забил 26 голов.



32-летний футболист также лидирует в споре бомбардиров в квалификации Евро-2020: у Захави 9 мячей в 6 играх, причем в двух матчах подряд он делал хет-трики (против Австрии и Латвии).



Андрей Санталов