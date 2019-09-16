В Голландии болельщики забросали стадион мягкими игрушками (видео)

Болельщики «Ден Хаага» приехали с подарками на гостевой матч с «Фейеноордом».



На эту игру роттердамский клуб пригласил детей из больницы Sophia Children's Hospital, и на 12-й минуте с гостевой трибуны на поле и на места, где сидели дети, полетели мягкие игрушки. Получилось очень красиво.