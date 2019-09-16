В Голландии болельщики забросали стадион мягкими игрушками (видео)
Классная акция.
Классная акция.
Болельщики «Ден Хаага» приехали с подарками на гостевой матч с «Фейеноордом».
На эту игру роттердамский клуб пригласил детей из больницы Sophia Children's Hospital, и на 12-й минуте с гостевой трибуны на поле и на места, где сидели дети, полетели мягкие игрушки. Получилось очень красиво.
«Фейеноорд» проводит такую акцию каждый год на своих матчах. Что касается матча, то в нем победили хозяева — 3:2.
В прошлом сезоне с подарками для детей приезжали болельщики «Эксельсиора».
Также похожую акцию теперь устраивают болельщики «Бетиса».
Андрей Санталов