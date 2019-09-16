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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

В Голландии болельщики забросали стадион мягкими игрушками (видео)

Классная акция.

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Источник: AFP 2019

Болельщики «Ден Хаага» приехали с подарками на гостевой матч с «Фейеноордом».

На эту игру роттердамский клуб пригласил детей из больницы Sophia Children's Hospital, и на 12-й минуте с гостевой трибуны на поле и на места, где сидели дети, полетели мягкие игрушки. Получилось очень красиво.

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«Фейеноорд» проводит такую акцию каждый год на своих матчах. Что касается матча, то в нем победили хозяева — 3:2.

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В прошлом сезоне с подарками для детей приезжали болельщики «Эксельсиора».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также похожую акцию теперь устраивают болельщики «Бетиса».

Андрей Санталов

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