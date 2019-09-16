Итальянского комментатора уволили за расистскую шутку о Лукаку

Итальянский эксперт и комментатор Лучиано Пассирани был уволен с канала Top Calcio 24 за расистскую шутку о форварде «Интера» Ромелу Лукаку.



Пассирани сначала похвалил бельгийца, а потом допустил шутку, за которую позже извинился.



«Ни в одной команде в серии А нет такого игрока, как Лукаку. Мне он очень нравится, это физически очень сильный футболист, он раза в два сильнее, чем Сапата из “Аталанты”. Такие игроки забивают голы и тащат на себе команду. Если он идет на тебя один в один, то ты его не остановишь. Твой единственный шанс — бросить ему 10 бананов поесть…».