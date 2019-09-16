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17:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Итальянского комментатора уволили за расистскую шутку о Лукаку

В Италии новый скандал.

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Источник: AP 2019

Итальянский эксперт и комментатор Лучиано Пассирани был уволен с канала Top Calcio 24 за расистскую шутку о форварде «Интера» Ромелу Лукаку.

Пассирани сначала похвалил бельгийца, а потом допустил шутку, за которую позже извинился.

«Ни в одной команде в серии А нет такого игрока, как Лукаку. Мне он очень нравится, это физически очень сильный футболист, он раза в два сильнее, чем Сапата из “Аталанты”. Такие игроки забивают голы и тащат на себе команду. Если он идет на тебя один в один, то ты его не остановишь. Твой единственный шанс — бросить ему 10 бананов поесть…».

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До этого Лукаку попал в расистский скандал в гостевом матче с «Кальяри». Фанаты хозяев распевали оскорбительные кричалки про Ромелу, а ультрас «Интера» позже заявили, что это знак уважения к бельгийцу и что ему не надо обижаться на болельщиков в Италии.

Андрей Санталов

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