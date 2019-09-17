Игрок «Астон Виллы» ударил головой одноклубника (фото)
Но все закончилось хорошо.
Но все закончилось хорошо.
В заключительном матче английской
Защитник хозяев Тайрон Мингс был недоволен действиями полузащитника Анвара
Спорящих игроков быстро развел по сторонам, главный судья матча Майк Дин сделал им устное замечание.
По словам главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита, конфликт между Мингсом и
«Тайрон был зол, что я плохо сыграл в защите, поэтому он крикнул мне: “Добби умрет в 7-й книге”. Он знает, что еще не дочитал серию книг о Гарри Поттере, так что в том моменте я потерял контроль над собой», — объяснил после матча
Футбольная ассоциация Англия и «Астон Вилла» решили не применять к игрокам санкций.
Матч между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» завершился нулевой ничьей.
Андрей Санталов