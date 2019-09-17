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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Астон Виллы» ударил головой одноклубника (фото)

Но все закончилось хорошо.

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Источник: Reuters

В заключительном матче английской премьер-лиги «Астон Вилла» — «Вест Хэм» случился редкий в футболе конфликт между одноклубниками.

Защитник хозяев Тайрон Мингс был недоволен действиями полузащитника Анвара Эль-Гази в обороне и сказал ему об этом в резкой форме. В ответ голландец не сдержался и ударил головой Мингса.

Спорящих игроков быстро развел по сторонам, главный судья матча Майк Дин сделал им устное замечание.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита, конфликт между Мингсом и Эль-Гази был улажен в раздевалке еще в перерыве матча. Оба футболиста пожали друг другу руки.

«Тайрон был зол, что я плохо сыграл в защите, поэтому он крикнул мне: “Добби умрет в 7-й книге”. Он знает, что еще не дочитал серию книг о Гарри Поттере, так что в том моменте я потерял контроль над собой», — объяснил после матча Эль-Гази.

Футбольная ассоциация Англия и «Астон Вилла» решили не применять к игрокам санкций.

Матч между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» завершился нулевой ничьей.

Андрей Санталов

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