Игрок «Астон Виллы» ударил головой одноклубника (фото)

В заключительном матче английской премьер-лиги «Астон Вилла» — «Вест Хэм» случился редкий в футболе конфликт между одноклубниками. Защитник хозяев Тайрон Мингс был недоволен действиями полузащитника Анвара Эль-Гази в обороне и сказал ему об этом в резкой форме. В ответ голландец не сдержался и ударил головой Мингса. Спорящих игроков быстро развел по сторонам, главный судья матча Майк Дин сделал им устное замечание.

По словам главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита, конфликт между Мингсом и Эль-Гази был улажен в раздевалке еще в перерыве матча. Оба футболиста пожали друг другу руки.



«Тайрон был зол, что я плохо сыграл в защите, поэтому он крикнул мне: “Добби умрет в 7-й книге”. Он знает, что еще не дочитал серию книг о Гарри Поттере, так что в том моменте я потерял контроль над собой», — объяснил после матча Эль-Гази.



Футбольная ассоциация Англия и «Астон Вилла» решили не применять к игрокам санкций.



Матч между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» завершился нулевой ничьей.



Андрей Санталов