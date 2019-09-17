Немецкие фанаты устроили мощное пиро-шоу в дерби Гамбурга (видео)

В чемпионате второй бундеслиги «Санкт-Паули» впервые за 59 лет обыграл на своем стадионе принципиального соперника — «Гамбург». В конце матча фанаты обеих команд зажгли файеры и начали стрелять из ракетниц. Пиро-шоу началось в добавленное время к матчу, поэтому судья сразу дал финальный свисток.

Интересно, что перед матчем капитан «Санкт-Паули» Даниэль Бубалла просил болельщиков обойтись без пиротехники, потому что весной этого года игра этих команд останавливалась пять раз из-за запуска пиротехники. «Гамбург» тогда, кстати, был оштрафован на 150 тысяч евро за поведение фанатов.



В этот раз болельщики обеих команд нашли способ и футболистам не помешать, и устроить свое пиро-шоу.



Андрей Санталов