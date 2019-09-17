Немецкие фанаты устроили мощное пиро-шоу в дерби Гамбурга (видео)
Одно из классических противостояний в Европе.
Одно из классических противостояний в Европе.
В чемпионате второй бундеслиги «Санкт-Паули» впервые за 59 лет обыграл на своем стадионе принципиального соперника — «Гамбург».
В конце матча фанаты обеих команд зажгли файеры и начали стрелять из ракетниц.
Интересно, что перед матчем капитан «Санкт-Паули» Даниэль Бубалла просил болельщиков обойтись без пиротехники, потому что весной этого года игра этих команд останавливалась пять раз
В этот раз болельщики обеих команд нашли способ и футболистам не помешать, и устроить свое
Андрей Санталов