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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Немецкие фанаты устроили мощное пиро-шоу в дерби Гамбурга (видео)

Одно из классических противостояний в Европе.

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Источник: AP 2019

В чемпионате второй бундеслиги «Санкт-Паули» впервые за 59 лет обыграл на своем стадионе принципиального соперника — «Гамбург».

В конце матча фанаты обеих команд зажгли файеры и начали стрелять из ракетниц. Пиро-шоу началось в добавленное время к матчу, поэтому судья сразу дал финальный свисток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что перед матчем капитан «Санкт-Паули» Даниэль Бубалла просил болельщиков обойтись без пиротехники, потому что весной этого года игра этих команд останавливалась пять раз из-за запуска пиротехники. «Гамбург» тогда, кстати, был оштрафован на 150 тысяч евро за поведение фанатов.

В этот раз болельщики обеих команд нашли способ и футболистам не помешать, и устроить свое пиро-шоу.

Андрей Санталов

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