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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Слуцкий выложил пародийный ролик про собаку-гипнотизера (видео)

В роли актеров — братья Березуцкие.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился забавным видео со своими подписчиками в инстаграме.

Слуцкий сделал пародию на популярный ролик, в котором собака по кличке Принцесса гипнотизировала людей. В видео российского тренера приняли участие его бывшие игроки Василий и Алексей Березуцкие и их семьи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик понравился читателям Слуцкого.

«Леонид Викторович, я тоже уснул в конце», — написал блогер Василий Уткин.

Жена Василия Березуцкого, также участвовавшая в съемках, отметила неидеальную игру мужа.

«Эх, Вася, Вася» или «Кажется кто-то лажает», — написала в комментарии Ольга Березуцкая.

«Витесс» Слуцкого идет на третьем месте в чемпионате Голландии. После 7 туров у команды российского тренера 14 очков. Столько же очков у «Аякса» и ПСВ, но они сыграли на матч меньше.

Андрей Санталов

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