Слуцкий выложил пародийный ролик про собаку-гипнотизера (видео)

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился забавным видео со своими подписчиками в инстаграме. Слуцкий сделал пародию на популярный ролик, в котором собака по кличке Принцесса гипнотизировала людей. В видео российского тренера приняли участие его бывшие игроки Василий и Алексей Березуцкие и их семьи.

Ролик понравился читателям Слуцкого.



«Леонид Викторович, я тоже уснул в конце», — написал блогер Василий Уткин.



Жена Василия Березуцкого, также участвовавшая в съемках, отметила неидеальную игру мужа.



«Эх, Вася, Вася» или «Кажется кто-то лажает», — написала в комментарии Ольга Березуцкая.



«Витесс» Слуцкого идет на третьем месте в чемпионате Голландии. После 7 туров у команды российского тренера 14 очков. Столько же очков у «Аякса» и ПСВ, но они сыграли на матч меньше.



Андрей Санталов