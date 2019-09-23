Слуцкий выложил пародийный ролик про собаку-гипнотизера (видео)
В роли актеров — братья Березуцкие.
В роли актеров — братья Березуцкие.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился забавным видео со своими подписчиками в инстаграме.
Слуцкий сделал пародию на популярный ролик, в котором собака по кличке Принцесса гипнотизировала людей. В видео российского тренера приняли участие его бывшие игроки Василий и Алексей Березуцкие и их семьи.
Ролик понравился читателям Слуцкого.
«Леонид Викторович, я тоже уснул в конце», — написал блогер Василий Уткин.
Жена Василия Березуцкого, также участвовавшая в съемках, отметила неидеальную игру мужа.
«Эх, Вася, Вася» или «Кажется
«Витесс» Слуцкого идет на третьем месте в чемпионате Голландии. После 7 туров у команды российского тренера 14 очков. Столько же очков у «Аякса» и ПСВ, но они сыграли на матч меньше.
Андрей Санталов