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15:36 (мск), источник: Sportmail.ru

В Эквадоре футбольная команда проиграла со счетом 0:25

Удивительный результат.

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Источник: РИА "Новости"

Во второй лиге чемпионата Эквадора скандалом завершился последний тур. Команде «Депортиво Ла Пас» нужно было выигрывать с разницей в 18 мячей, чтобы обойти «Депортиво Кеведо».

В итоге игроки «Депортиво Ла Пас» победили со счетом 25:0 и вышли в следующий раунд, заняв первое место в дивизионе. При этом в начале встречи был удален вратарь соперника (по одним данным, за бросок мяча в судью), а запасного голкипера «Карлос Борбор» не привез.

Также по ходу матча были удалены еще три футболиста из «Карлос Борбор», в итоге команда заканчивала матч всемером.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Депортиво Кеведо», узнав о результате матча конкурента, проиграло в своей встрече 1:2.

Счет 25:0 стал рекордным в истории второй лиги Эквадора.

Андрей Санталов

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