В Эквадоре футбольная команда проиграла со счетом 0:25

Во второй лиге чемпионата Эквадора скандалом завершился последний тур. Команде «Депортиво Ла Пас» нужно было выигрывать с разницей в 18 мячей, чтобы обойти «Депортиво Кеведо».



В итоге игроки «Депортиво Ла Пас» победили со счетом 25:0 и вышли в следующий раунд, заняв первое место в дивизионе. При этом в начале встречи был удален вратарь соперника (по одним данным, за бросок мяча в судью), а запасного голкипера «Карлос Борбор» не привез.



Также по ходу матча были удалены еще три футболиста из «Карлос Борбор», в итоге команда заканчивала матч всемером.