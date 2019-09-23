В США футболист забил гол ударом через себя (видео)

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Источник: РИА "Новости"

В матче двух аутсайдеров МЛС «Спортинг Канзас-Сити» и «Колорадо» зрители увидели сразу пять голов, и один из них получился очень красивым.

Форвард гостей Кей Камара открыл счет в первом тайме, пробив через себя после подачи углового.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо» в итоге выиграл матч 3:2, для Камара этот мяч стал 12-м в сезоне в 27 играх.

35-летний нападающий проводит 16-й сезон в МЛС. В списке лучших бомбардиров в истории лиги Камара занимает 5-е место, на его счету 124 гола.

Андрей Санталов

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