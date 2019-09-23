В США футболист забил гол ударом через себя (видео)

В матче двух аутсайдеров МЛС «Спортинг Канзас-Сити» и «Колорадо» зрители увидели сразу пять голов, и один из них получился очень красивым.



Форвард гостей Кей Камара открыл счет в первом тайме, пробив через себя после подачи углового.