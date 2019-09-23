В США футболист забил гол ударом через себя (видео)
Классно разобрался с защитником.
Классно разобрался с защитником.
В матче двух аутсайдеров МЛС «Спортинг Канзас-Сити» и «Колорадо» зрители увидели сразу пять голов, и один из них получился очень красивым.
Форвард гостей Кей Камара открыл счет в первом тайме, пробив через себя после подачи углового.
«Колорадо» в итоге выиграл матч 3:2, для Камара этот мяч стал 12-м в сезоне в 27 играх.
35-летний нападающий проводит 16-й сезон в МЛС. В списке лучших бомбардиров в истории лиги Камара занимает 5-е место, на его счету 124 гола.
Андрей Санталов