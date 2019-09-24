«Ювентус» подарил футболку Шварценеггеру (фото)
С автографом Роналду и не только.
С автографом Роналду и не только.
В Милане вчера прошла не только церемония награждения лучших футболистов по версии ФИФА, но и встреча с голливудскими актерами Мелом Гибсоном и Арнольдом Шварценеггером. Последний получил подарок от «Ювентуса» — фирменную футболку с номером 101 и автографами игроков команды.
«Hasta la vista, Арнольд Шварценеггер», — подписал «Юве» фото в соцсетях.
Встреча в Милане со Шварценеггером прошла в рамках кампании, посвященной фильму «Терминатор: Темные судьбы». Картина появится в кинотеатрах с 31 октября.
Андрей Санталов