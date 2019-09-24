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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» подарил футболку Шварценеггеру (фото)

С автографом Роналду и не только.

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Источник: Reuters

В Милане вчера прошла не только церемония награждения лучших футболистов по версии ФИФА, но и встреча с голливудскими актерами Мелом Гибсоном и Арнольдом Шварценеггером. Последний получил подарок от «Ювентуса» — фирменную футболку с номером 101 и автографами игроков команды.

«Hasta la vista, Арнольд Шварценеггер», — подписал «Юве» фото в соцсетях.

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Встреча в Милане со Шварценеггером прошла в рамках кампании, посвященной фильму «Терминатор: Темные судьбы». Картина появится в кинотеатрах с 31 октября.

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Андрей Санталов

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