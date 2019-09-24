В Боливии травмированного футболиста отправили в больницу на такси (фото)
Пришлось задействовать багажник.
Пришлось задействовать багажник.
Необычная история случилась в чемпионате Боливии. Защитник «Орьенте Петролеро» Марио Куэльяр получил тяжелую травму ноги, но отправить его в больницу на скорой не получилось. Организаторы матча никак не могли найти водителя.
В итоге медикам клуба пришлось искать такси на улице и с его помощью везти игрока в больницу. В салоне машины Куэльяр не поместился, поэтому пришлось задействовать багажник.
Как оказалось позже, у Куэльяра диагностирован перелом лодыжки. По сообщению боливийского сайта Diez.bo, водитель скорой позже появился на стадионе, но игрок к тому времени уже был в больнице.
Андрей Санталов