Погба придумал себе новую прическу (видео)

Раньше Погба любил выстригать на своей голове знак молнии и звезды.



Болельщики «Ман Юнайтед» часто критикуют французского полузащитника за невыразительную игру. В этом сезоне после незабитого пенальти в матче с «Вулверхэмптоном» Погба писали в твиттере расистские оскорбление.



Этим летом трансферные слухи отправляли футболиста сборной Франции в «Реал», но этот переход так и не состоялся.



Андрей Санталов