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12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба придумал себе новую прическу (видео)

Такого мы еще не видели.

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Источник: AP 2019

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба показал свою новую прическу. Француз покрасил часть волос в ярко-красный цвет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Раньше Погба любил выстригать на своей голове знак молнии и звезды.

Болельщики «Ман Юнайтед» часто критикуют французского полузащитника за невыразительную игру. В этом сезоне после незабитого пенальти в матче с «Вулверхэмптоном» Погба писали в твиттере расистские оскорбление.

Этим летом трансферные слухи отправляли футболиста сборной Франции в «Реал», но этот переход так и не состоялся.

Андрей Санталов

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