Погба придумал себе новую прическу (видео)
Такого мы еще не видели.
Такого мы еще не видели.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба показал свою новую прическу. Француз покрасил часть волос в
Раньше Погба любил выстригать на своей голове знак молнии и звезды.
Болельщики «Ман Юнайтед» часто критикуют французского полузащитника за невыразительную игру. В этом сезоне после незабитого пенальти в матче с «Вулверхэмптоном» Погба писали в твиттере расистские оскорбление.
Этим летом трансферные слухи отправляли футболиста сборной Франции в «Реал», но этот переход так и не состоялся.
Андрей Санталов