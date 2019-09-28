«Атлетико» принимает «Реал» (видео)
Первое мадридское дерби сезона.
Первое мадридское дерби сезона.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Парти, Сауль, Витоло, Коке, Фелиш, Коста.
Запасные: Адан, Арьяс, Фелипе, Лемар, Льоренте, Эррера, Корреа.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде, Кроос, Азар, Бэйл, Бензема.
Запасные: Ареола, Милитао, Модрич, Хамес, Васкес, Йович, Винисиус.
Матч «Атлетико» — «Реал» проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
«Реал», набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (13) — на 4-м месте.