Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Реал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Аталанта
04
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Брест
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Амьен
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Дижон
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Леганес
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Интер
13
Футбол. Зарубежный
18:30
Бордо
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Брайтон & Хоув
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Бернли
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Уотфорд
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Хетафе
Барселона
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Динамо
30
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Байер
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
СПАЛ
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Лион
Нант
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетик
Валенсия
01
Футбол. Первый дивизион
29.09
Луч
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
13Как Босса вывели с поля в матче «Локо» — «Зенит»
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
22:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Атлетико» принимает «Реал» (видео)

Первое мадридское дерби сезона.

Наверх

«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Парти, Сауль, Витоло, Коке, Фелиш, Коста.
Запасные: Адан, Арьяс, Фелипе, Лемар, Льоренте, Эррера, Корреа.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде, Кроос, Азар, Бэйл, Бензема.
Запасные: Ареола, Милитао, Модрич, Хамес, Васкес, Йович, Винисиус.

Матч «Атлетико» — «Реал» проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Реал», набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (13) — на 4-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Огонь в Черкизове! Семин и ВАР обыграли «Зенит»
СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче КХЛ
Загитова выступит в шоу прямо посреди сезона. Нормально ли это?
Мирзаев в жестком нокауте. Почему он проиграл
«Ростов» презентовал Мамаева. Павел наблюдал разгром «Динамо»
Смолов: Знал, что мой гол в ворота «Зенита» не засчитают
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь