«Мое голландское утро». Слуцкий выложил новый юмористический ролик (видео)
Это надо видеть.
Это надо видеть.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился новым видео с подписчиками своего инстаграма. Российский специалист рассказал, с чего у него начинается день.
«Мое обычное голландское утро», — подписал ролик Слуцкий.
Напомним, недавно бывший главный тренер ЦСКА выкладывал пародия на
Слуцкий недавно также дал несколько больших интервью голландским телеканалам. Его команда идет на 4-м месте в Эредивизи, отставая от лидеров «Аякса» и ПСВ на три очка.
Андрей Санталов