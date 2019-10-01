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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Мое голландское утро». Слуцкий выложил новый юмористический ролик (видео)

Это надо видеть.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился новым видео с подписчиками своего инстаграма. Российский специалист рассказал, с чего у него начинается день.

«Мое обычное голландское утро», — подписал ролик Слуцкий.

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Напомним, недавно бывший главный тренер ЦСКА выкладывал пародия на собаку-гипнотизера с канала «Россия 1».

Во время загрузки произошла ошибка.

Слуцкий недавно также дал несколько больших интервью голландским телеканалам. Его команда идет на 4-м месте в Эредивизи, отставая от лидеров «Аякса» и ПСВ на три очка.

Андрей Санталов

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