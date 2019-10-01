В Голландии фанаты прогнали со стадиона владельца клуба (видео)
Оказывается, так можно.
Оказывается, так можно.
Болельщики «Роды» не вытерпели присутствия на стадионе владельца клуба Гарсии де ла Веги и вывели его с трибуны.
Мексиканский бизнесмен этим летом приобрел 80% «Роды» ((сделка еще находится на рассмотрении Федерацией футбола Голландии)), но пока не вкладывал денег в голландский клуб. На старте сезона команда, выступающая во 2-м дивизионе, выиграла лишь один матч из 8, и болельщики «Роды» объявили войну инвестору из Мексики.
Полиция и мэр Керкраде предупреждали де ла Вегу о нежелательности похода на стадион, но мексиканец все же пришел в
В «Роде» также возникли проблемы с выплатой зарплат, и в понедельник сотрудники клуба не вышли на работу в знак протеста.
Известно, что арендованному у «Челси» игроку Айку Угбо не выплатили зарплату в прошлом месяце. Футболист получает в месяц 38 тысяч фунтов, что примерно в 10 раз больше зарплат его одноклубников. Эти деньги пошли как раз на выплаты другим футболистам «Роды».
Де Ла Вега в 2018 году пытался приобрести «Мурсию», но не преуспел с этим проектом, после чего переключился на Голландию.
Андрей Санталов