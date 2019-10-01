В Голландии фанаты прогнали со стадиона владельца клуба (видео)

Болельщики «Роды» не вытерпели присутствия на стадионе владельца клуба Гарсии де ла Веги и вывели его с трибуны.



Мексиканский бизнесмен этим летом приобрел 80% «Роды» ((сделка еще находится на рассмотрении Федерацией футбола Голландии)), но пока не вкладывал денег в голландский клуб. На старте сезона команда, выступающая во 2-м дивизионе, выиграла лишь один матч из 8, и болельщики «Роды» объявили войну инвестору из Мексики.



Полиция и мэр Керкраде предупреждали де ла Вегу о нежелательности похода на стадион, но мексиканец все же пришел в вип-ложу, но оттуда его вывели фанаты «Роды». Интересно, что ни один из сотрудников безопасности на арене не заступился за владельца клуба.