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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

В Голландии фанаты прогнали со стадиона владельца клуба (видео)

Оказывается, так можно.

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Источник: РИА "Новости"

Болельщики «Роды» не вытерпели присутствия на стадионе владельца клуба Гарсии де ла Веги и вывели его с трибуны.

Мексиканский бизнесмен этим летом приобрел 80% «Роды» ((сделка еще находится на рассмотрении Федерацией футбола Голландии)), но пока не вкладывал денег в голландский клуб. На старте сезона команда, выступающая во 2-м дивизионе, выиграла лишь один матч из 8, и болельщики «Роды» объявили войну инвестору из Мексики.

Полиция и мэр Керкраде предупреждали де ла Вегу о нежелательности похода на стадион, но мексиканец все же пришел в вип-ложу, но оттуда его вывели фанаты «Роды». Интересно, что ни один из сотрудников безопасности на арене не заступился за владельца клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Роде» также возникли проблемы с выплатой зарплат, и в понедельник сотрудники клуба не вышли на работу в знак протеста.

Известно, что арендованному у «Челси» игроку Айку Угбо не выплатили зарплату в прошлом месяце. Футболист получает в месяц 38 тысяч фунтов, что примерно в 10 раз больше зарплат его одноклубников. Эти деньги пошли как раз на выплаты другим футболистам «Роды».

Де Ла Вега в 2018 году пытался приобрести «Мурсию», но не преуспел с этим проектом, после чего переключился на Голландию.

Андрей Санталов

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