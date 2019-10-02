Украинские футболисты разыграли пенальти в стиле Месси и Суареса (видео)

В Юношеской лиге чемпионов сегодня был забит редкий гол. Игроки «Шахтера» U-19 Михаил Мудрик и Георгий Судаков разыграли пенальти через пас. В итоге Судаков спокойно отправил мяч в пустые ворота.

В таком же стиле ранее пенальти исполняли Лионель Месси и Луис Суарес. А первыми эту идею применили Йохан Кройфф и Йеспер Ольсен.



Матч между юношескими командами «Шахтера» и «Аталанты» закончился вничью 2:2.



Андрей Санталов