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11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Ниццы» признался, что украл часы одноклубника из зависти

Зато честно.

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Источник: AFP 2019

Бывший футболист «Ниццы» Ламин Диаби объяснил, почему решил украсть часы стоимостью 70 тысяч евро у своего одноклубника Каспера Дольберга.

«Обо мне очень много говорили в СМИ в последние дни, поэтому хочу теперь выразить свою точку зрения. Во-первых, хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ниццы». Многие из них поддерживали меня, когда я начал играть в команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я с гордостью носил майку «Ниццы» в прошлом сезоне в чемпионате Франции. К сожалению, потом я пропустил несколько месяцев из-за травмы, а мое возвращение на поле затянулось еще и из-за красной карточки за дубль.

Это негативно повлияло на мой настрой, а трудная ситуация, в которой я оказался, сильно контрастировала с успехом моего одноклубника Дольберга. Я поступил так с ним без особой на то причины, возможно, из зависти. Вместо того, чтобы соперничать с ним на поле за попадание в состав, я глупо себя повел по отношению к нему», — написал Диаби в твиттере.

После этой кражи «Ницца отчислила 18-летнего Диаби из команды.

Андрей Санталов

Франция
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